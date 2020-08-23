مصر... الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الرطوبة وموجة الحر

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ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأحد، عن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة ستكون في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأفادت شاكر بأن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بينما شديد الحرارة في جنوب الصعيد، ولطيف أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت شاكر أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية تصل لـ32 درجة، بينما تتراوح بين 37 و40 درجة على المناطق الجنوبية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذى يتسبب فى الإحساس بارتفاع في درجات الحرارة وبالحر.

وأوضحت شاكر أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ثم تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بعدها مع دخول فصل الخريف، لتنخفض الرطوبة ودرجة الحرارة.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع عدم وجود موجات حرارة وارتفاعها عن المعدلات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.​