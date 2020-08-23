لواء عراقي: بلادنا مهتمة بشراء مقاتلات "سو-57" الروسية

وقال اللواء الزهيري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الجيش 2020، اليوم الأحد، إن "وزارة الدفاع العراقية تخطط بشكل مستمر لتوسيع التعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية في مجالات الدفاع الجوي، والقوات البرية، وعربات المشاة".
© Sputnik . Ilya Pitalev
وأوضح أن "العراق مهتم بشراء مركبات مشاة قتالية ومقاتلاتسو-57 الروسية".
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وأشار إلى أن "العراق لديه الكثير من طائرات الهليكوبتر الروسية، مثل مي-35، مي-28، مي-17، موضحا أنها تشكل القوة الرئيسية الجوية العراقية، لكن في الوقت نفسه نحتاج إلى مقاتلات حديثة".
وردا على سؤال عما إذا كان العراق مهتما بشراء مركبات مشاة قتالية من روسيا، أجاب "نعم هذا صحيح".
يذكر أن روسيا قد أكدت، في وقت سابق، على استعدادها لتطوير قدرات الجيش والشرطة العراقية، لدعمه في حربه على الإرهاب.
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