"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف إحدى مناطق الحديدة بقنبلة عنقودية

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وأضافت أن الاستهداف يأتي ضمن خروقات متكررة لاتفاق السويد.
يأتي ذلك عقب خمسة أيام من شن طيران التحالف العربي 6 غارات على مزرعة الحاشدي في ذات المنطقة.
وتتهم "أنصار الله" التحالف العربي بإلقاء أكثر من 6 ملايين قنبلة عنقودية، في رصد أولي، على مناطق سيطرة الجماعة، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن في 26 آذار/مارس 2015، مؤكدةً سقوط عشرات الضحايا من المدنيين جراءها.
في سياق الضربات الجوية للتحالف، قالت "أنصار الله" إن طيران التحالف شن، اليوم، غارة على منطقة ريمة حُميد في مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء.
وأشارت إلى استهداف التحالف، بغارة جوية أخرى معسكر كهلان شرق مدينة صعدة في المحافظة الحدودية مع السعودية.
كانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلتا، في كانون الأول/ديسمبر 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور فيها.
والاتفاق شكل محاولة لوقف المعارك المتواصلة منذ آذار/مارس 2015، بين القوات اليمنية المشتركة المشكلة من الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات مقاومة شعبية بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين جماعة "أنصار الله" في مختلف أنحاء البلاد، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.
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