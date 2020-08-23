تتعلق بالسعودية... صحيفة عبرية تكشف عن أول مطالب إسرائيل من الإمارات قبل توقيع اتفاق السلام

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وادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إحدى المشاكل التي تواجه اتفاق السلام بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، موافقة السعودية على السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية في مجالها الجوي خلال التنقل بين أبو ظبي وتل أبيب.

ورأت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تتوقع من الإمارات أن تطلب موافقة السعودية على ذلك المطلب، وتستجيب لها الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".