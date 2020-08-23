وزيرا خارجية الكويت وقطر يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الكويت/الاناضول



بحث وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح، الأحد، مع نظيره القطري، محمد آل ثاني، آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن الوزير الكويتي استقبل نظيره القطري والوفد المرافق له بالعاصمة الكويت، اليوم.

وأضافت الوكالة، أن الجانبين بحثا "مجمل العلاقات الثنائية المتينة والراسخة بين البلدين، فضلا عن آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وحضر المباحثات، إلى جانب الوفد القطري، عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.