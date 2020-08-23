"تيكا" تُنهي ترميم مكتبة بلدية "نابلس"

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

أنهت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الأحد، العمل بمشروع ترميم مبنى مكتبة بلدية نابلس، شمال الضفة الغربية، لبلدية نابلس.



وتأسست مكتبة بلدية نابلس، خلال العهد العثماني، وتُعد من كبرى المكتبات العامة في فلسطين.

وقال مدير مكتب "تيكا" في فلسطين، أحمد رفيق شتنكايا إن الوكالة انتهت من ترميم مبنى المكتبة، وسلمته للبلدية.

وأضاف خلال حفل تسليم المبنى "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقول دائما: إن الدعم لفلسطين يجب أن يكون مفتوحا، ونحن بدورنا نقوم بكل ما بوسعنا في هذا المجال".

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ونفذت "تيكا" عملية ترميم للمبنى من الداخل، وتبديل النوافذ والستائر، إضافة لترميم طابق الارشيف بشكل كامل، وتنظيف كامل للمبنى وتنفيذ أعمال خارجية، بطلب من بلدية نابلس.

من ناحيته قال رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، إن أعمال الترميم للمبنى، جاءت بهدف الحفاظ على المبنى وعلى الأرشيف الموجود داخله من الضياع والخراب.

وأضاف خلال تسلمه للمبنى، أن الافتتاح الرسمي للمكتبة بعد ترميمها سيكون لاحقا، ضمن افتتاح العديد من المشاريع التركية التي تنفذها "تيكا" في نابلس ومناطق فلسطينية أخرى، حيث سيتم ذلك بحضور تركي رفيع المستوى.

وتابع "يأتي هذا العمل ليكون ضمن العديد من المشاريع التي تنفذها تركيا لدعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية وهو دليل على قوة العلاقة الفلسطينية التركية".

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