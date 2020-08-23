كورونا..3 وفيات بالإمارات و243 إصابة في قطر

الإمارات-قطر/ الخليج 365

أعلنت الإمارات، الأحد، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت قطر 243 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة الإماراتية بتسجيل 3 وفيات، و390 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 80 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 67.007؛ منها 375 وفاة، و58.488 حالة تعاف.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 243 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 277 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117.008؛ منها 193 وفاة، و113.808 حالات تعاف.

وحتى ظهرالأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا 401 ألفا، توفي منهم أكثر من 808 آلاف، وتعافى ما يزيد على 15 مليون و935 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.