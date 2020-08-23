الأردن.. الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أفرجت السلطات الأردنية، الأحد، عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين (عددهم 13)، بعد توقيفهم شهرا كاملا على خلفية قضايا تحقيقية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به محامي النقابة بسام فريحات للأناضول، أكد فيه الإفراج عن الأعضاء ومعلمين آخرين جرى توقيفهم.

وكانت السلطات قد أوقفت أعضاء مجلس النقابة بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وأشار فريحات أنه بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة؛ ليتسنى للأعضاء مغادرة أماكن توقيفهم، بعد صدور قرار إخلاء سبيل الموقوفين عن المحكمة، دون توضيح مسوغات القرار.

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ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة شملت اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة في 5 أغسطس/ آب الجاري.

وقبيل هذه القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.



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