مصدر للأناضول: إسرائيل توقف إدخال جميع أنواع السلع لـ"غزة" عدا "الغذائية والطبية"

قال مسؤول فلسطيني، إن إسرائيل قررت، الأحد، منع إدخال كافة أنواع السلع والبضائع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوبا)، باستثناء "الغذائية والطبية" منها.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الخليج 365 "تم تبليغ شركات القطاع الخاص بقرار حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بوقف إدخال جميع السلع والبضائع، عدا الغذائية والطبية".
ومنذ أكثر من أسبوع، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.
كما يسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.
ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
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