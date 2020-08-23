غزة.. وقفة دعما للمعتقلين في السجون الإسرائيلية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك فلسطينيون في قطاع غزة، الأحد، في وقفة، دعما للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة المضربين عن الطعام منهم، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها مؤسسة مُهجة القدس للشهداء والأسرى (غير حكومية) بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمدينة غزة، صورا للمعتقلين المُضربين عن الطعام، إلى جانب لافتات كُتب على بعضها "الحرية للأسرى المضربين عن الطعام".

وقال أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة له خلال الوقفة "يحاول العدو الإسرائيلي من خلال هذه الجرائم، كالاعتقال الإداري وغيرها، كسر إرادة وروح المقاومة لدى الأسرى (...) لكن معارك الإضراب عن الطعام السابقة أثبتت انتصار الأسرى على تلك السياسات".

وتابع "الأمعاء الخاوية (الإضراب عن الطعام) والإرادة القوية، هي السلاح الذي يقاوم به الأسرى سياسة الاعتقال الإداري، بحجة ملفات سرية لدى النيابة الصهيونية".

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والاعتقال الإداري، هو قرار بالسجن يصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد لمرات عديدة، دون محاكمة، ويعتمد على "ملفات سرية" تقدمها النيابة العسكرية الإسرائيلية للمحكمة.

وحمّل المدلل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام"، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية بـ"التدخل لإنقاذ حياتهم".

كما طالب الجهات الرسمية والدولية المعنيّة بـ"تقديم قادة الاحتلال (الإسرائيلي) للعدالة الدولية، بسبب جرائمهم بحق الفلسطينيين والمعتقلين منهم".

وبحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، يبلغ عدد المعتقلين المضربين عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وصل الأحد إلى خمسة.

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