التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

اليمن/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، أن قواته اعترضت، الأحد، طائرة مفخخة بدون طيار، تابعة لجماعة الحوثي، أطلقت تجاه السعودية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المالكي، إن" قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة"، دون تفاصيل.

ومساء السبت، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة حوثية مفخخة، وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

من جانبها، اتهمت جماعة الحوثي، طيران التحالف العربي، بأنه ألقى، الأحد، قنبلة عنقودية على منطقة العرج بمديرية باجل في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وحسب قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، فإنه لم يعلن على الفور عن سقوط ضحايا جراء القنبلة.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.