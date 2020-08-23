شكرا لقرائتكم خبر عن نجل السجين «حميدان التركي» يكشف آخر تطورات «الإفراج المشروط» عن والده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تركي حميدان التركي نجل السجين لدى الولايات المتحدة “حميدان التركي”، آخر التطورات في قضية والده بعد 6 أسابيع من عقد جلسة الإفراج المشروط.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “مرت أكثر من ٦ أسابيع منذ جلسة الإفراج المشروط عن والدي ولم تصل حتى الآن أخبار عن نتيجة الجلسة”.

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وكان تركي نجل السجين حميدان التركي، قد أوضح في شهر يوليو الماضي، أن محامي والده أفاد أن الجلسة تمت مع رئيس لجنة الإفراج المشروط وتم رفع الطلب لأعضاء اللجنة لقبوله أو رفضه.