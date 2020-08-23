وذكرت وكالة "الأناضول" أن طائرة تركية تحمل مساعدات طبية، وصلت إلى مطار الخرطوم، أمس السبت، حملت "50 جهاز تنفس اصطناعي، و150 ألف كمامة، و50 ألف معطف واقٍ".
© REUTERS / JOK SOLOMUN
وأوضح أن "الهلال الأحمر التركي، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، قدما من قبل أقنعة وإمدادات طبية، لمكافحة كورونا في السودان".
وأضاف السفير التركي "لن نبقى أبدا صامتين أو أنانيين تجاه أي مأساة إنسانية، سواء في أفريقيا، أو أي مكان في العالم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرم وعظمة أمتنا الحبيبة وموثوقية دولتنا".
وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدت طبية لمكافحة كورونا إلى 7 منظمات دولية و142 دولة.
وتابع "علاقة تركيا مع السودان مبنية على أساس الأخوة (..) وقفنا إلى جانب إخواننا السودانيين ولا نزال نقف معهم إلى اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر 50 جهاز تنفس و150 ألف كمامة... تركيا تدعم السودان في مكافحة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.