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50 جهاز تنفس و150 ألف كمامة... تركيا تدعم السودان في مكافحة "كورونا"

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن طائرة تركية تحمل مساعدات طبية، وصلت إلى مطار الخرطوم، أمس السبت، حملت "50 جهاز تنفس اصطناعي، و150 ألف كمامة، و50 ألف معطف واقٍ".

© REUTERS / JOK SOLOMUN

وقال سفير تركيا لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، إن السودان من أكثر الدول التي استفادت من المساعدات الإنسانية التركية.

وأوضح أن "الهلال الأحمر التركي، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، قدما من قبل أقنعة وإمدادات طبية، لمكافحة في السودان".

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وأضاف السفير التركي "لن نبقى أبدا صامتين أو أنانيين تجاه أي مأساة إنسانية، سواء في أفريقيا، أو أي مكان في العالم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرم وعظمة أمتنا الحبيبة وموثوقية دولتنا".

وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدت طبية لمكافحة كورونا إلى 7 منظمات دولية و142 دولة.

وتابع "علاقة تركيا مع السودان مبنية على أساس الأخوة (..) وقفنا إلى جانب إخواننا السودانيين ولا نزال نقف معهم إلى اليوم".

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