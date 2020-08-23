قبل توقيع اتفاق السلام... صحيفة عبرية: اتصالات لعقد لقاء بين نتنياهو وبن زايد

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تأمل البدء هذا الأسبوع في إجراء محادثات مباشرة مع الإمارات، رغم عقد محادثات تنسيقية أولية بين الطرفين، لكن معظم الاتصالات لا تزال تجري من خلال اتصالات في واشنطن.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل تعتقد أن المحادثات مع الجانب الإماراتي لن تطول، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق كامل في غضون شهر تقريبا.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الجدول الزمني السياسي الأمريكي يتطلب التوصل إلى اتفاق السلام بين الجانبين، الإسرائيلي والإماراتي، بسرعة، ولا يزال من المتوقع أن يتم حفل التوقيع خلال شهر تقريبا في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل غدا، وسيتوجه مباشرة بعدها إلى الإمارات، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة باتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

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وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".