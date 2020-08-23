قرار جديد من الرئيس المصري لمنع الفساد ومكافحته

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار للسيسي، بالموافقة علي انضمام مصر إلى الاتفاقية المعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في أفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن البرلمان المصري قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 5 يوليو/تموز 2017.