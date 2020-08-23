تأسيس أول رابطة إماراتية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل

وجاء في البيان التأسيسي للرابطة، الذي نشر أمس السبت، أن الهدف هو "التأكيد على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة وإيصال الصوت الشعبي الإمارتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية.

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وكذلك "توعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع، سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً على الدولة والمجتمع الإماراتي. ودعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني فى جميع مطالبه العادلة".

وحملت الرابطة اسم "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، كما حمل البيان التأسيسي توقيع كلا من سعيد ناصر سعيد الطنيجي وسعيد خادم بن طوق المري وأحمد محمد الشيبه النعيمي وحميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي وحمد محمد ارحمه الشامسي وإبراهيم محمود أحمد آل حرم.

جاء ذلك بعد نحو 10 أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".