شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى: لبنان تحول لحقول متفجرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البطريرك الماروني، إن بعض المسؤولين يحاولون تفادي التحقيق الدولي بشأن تفجير المرفأ، مضيفًا أن لبنان تحول لحقول متفجرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرها، وذلك حسبما أفادت "العربية" فى خبر تعاجل منذ قليل.

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