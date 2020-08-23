شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن توقف السياحة الداخلية وتعلق برنامج "أردننا جنة" بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار الاردنية، عن إيقاف برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، وذلك بسبب الوضع الوبائي في المملكة.

وأكد مصدر مطلع في الوزارة لوكالة الأنباء الأردنية، أنه تم إيقاف البرنامج بعد توجّه الحكومة لفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل في محافظتي العاصمة والزرقاء، والمحافظات التي تسجل إصابات بفيروس كورونا بشكل مقلق ومتسارع، لافتاً إلى أن أغلبية رحلات البرنامج تنطلق من العاصمة، عمان.

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كانت وزارة السياحة الاردنية قد أعلنت أن برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية نجح فى استقطاب ( 104.302 ) مشاركا ، خلال اقل من شهرين منذ تفعيل موسمه الثاني تحت شعار "اردننا بخير"، في ظروف استثنائية فرضتها جائحة وباء كورونا المستجد، حيث بدأ من مناطق الجنوب ،وتوسع للوسط والشمال ،ليشمل جميع محافظات المملكة ضمن مفهوم السياحة الامنة .

وذكرت وزارة السياحة والاثار ،وهيئة تنشيط السياحة في بيان انه وخلال الفترة من 26 يونيو وحتى 15 اغسطس الجاري استقطب البرامج ما يزيد عن 104 الاف شخصا شاركوا في البرنامج من خلال التسجيل مباشرة في التطبيق الالكتروني الخاص به، وعن طريق مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران ،الذين جرى اشراكهم في هذا الموسم للتخفيف من حجم الضرر الذي لحق بهم جراء الجائحة.