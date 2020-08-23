شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفو» تطلق هاتفها الجديد بميزة شحن فائق السرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة فيفو أن هاتفها الذكي iQoo 5 الجديد سيكون أول هواتفها المزودة بتقنية الشحن السريع Super FlashCharge بقدرة 120 وات. وأوضحت الشركة الصينية أن التقنية الجديدة تسمح بشحن بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة بالكامل في غضون 15 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز iQoo 5 بالمعالج Snapdragon 865 فائق الأداء من كوالكوم، مع مزايا مثل UFS 3.1 و LPDDR5 RAM وشاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 أو 144 هرتز.

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