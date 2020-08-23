شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» للمنشآت بشأن ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية الأربعين مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَيْ أبريل ويوليو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

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ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).