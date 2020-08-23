ترقب لنتائج اجتماع «تعليم الشرقية» مع المدارس الأهلية.. وتوقعات بخفض الرسوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ينتظر أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية، نتائج أول لقاء افتراضي، اليوم، بين مدير عام التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان وملاك المدارس الأهلية.
وأكدت مصادر أن ملاك المدارس قد توصلوا إلى اتفاق مع إدارة التعليم، يقضي بإعلان نسب متفاوتة لخصومات على رسوم المدارس خاصة بعد قرار وزير التعليم بتعليق حضور الطلاب بداية الفصل الدراسي الأول واستمرار مسيرتهم التعليمية عن بعد لمدة ٧ أسابيع، بحسب “اليوم”.
وكانت إدارة تعليم تبوك بادرت بعقد اجتماعاً منذ أيام مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية ، وتم إطلاق مبادرة وطنية تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪.، ويستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.
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