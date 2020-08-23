شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ«المعلمين»: ثقتنا فيكم كبيرة.. ومستعدون لتجاوز التحديات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة إلى المعلمين والمعلمات بعد عودتهم للعمل لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد.

وعبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، قال “وزير التعليم”: “زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد؛ لنواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة”.

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وتابع وزير التعليم خلال كلمته: “لقد تغلبنا معًا على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة العام الماضي، وكتبنا معًا قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بُعد العام الماضي”.

وأضاف الدكتور حمد آل الشيخ: “ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تُعدون إنسان هذا الوطن، وتساهمون في تكوينه، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر من المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن، وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني”.