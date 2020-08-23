الكاظمي يتعهد بالقصاص من قتلة الناشطين خلال لقاء عوائلهم... صور

ونقل المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي قوله "أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة والشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدرا"ً.

وأضاف الكاظمي خلال اللقاء "إن كلمات الشهيدة ريهام قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحولت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة".

وغرد رئيس الوزراء العراقي عبر موقع "تويتر" عقب الاغتيال، قائلا "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وتابع الكاظمي "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

يشار إلى أن ريهام يعقوب هي إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة العراقية.