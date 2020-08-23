الكاظمي يوجه خطابا شديد اللهجة للقوات الأمنية في البصرة

وقال الكاظمي خلال الاجتماع "لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي "لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة".

وحذر الكاظمي الأجهزة الأمنية بالقول "من يخطئ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية".

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء أمس السبت، قور وصوله محافظة البصرة إن هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة.

وخرجت عصر أمس الجمعة، تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، وأقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.