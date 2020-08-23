هتافات معادية لنصر الله في معقله جنوبي لبنان... فيديو

وأظهر الفيديو قيام مناصرون لأمل خلال تشييع أحد عناصرها الذي سقط قتيلا بعد خلاف مع عناصر من "حزب الله" على رفع لافتات بمناسبة ذكرى عاشوراء في بلدة اللوبية جنوبي لبنان.

وردد المشاركون في موكب التشييع هتافات ضد الأمين العام لـ"حزب الله" قالوا فيها: "نصر الله عدو الله".

وحصل إشكال بين مسؤولي وأنصار حركة "أمل" و"حزب الله" تطور إلى تضارب بالأيدي ومن ثم إلى إطلاق نار بين الطرفين نجم عن مقتل أحد مسؤولي "أمل" في البلدة وإصابة نحو عشرة أشخاص من الطرفين.

وأقدم البعض على حرق بعض السيارات التابعة لأنصار "حزب الله" وذلك على الرغم من كل الاتصالات والتحذيرات من قبل قيادة الطرفين وخصوصا من الرئيس نبيه بري بضرورة الحفاظ على الأمن وعدم الانجرار إلى أي رد فعل تحت طائلة المسؤولية.