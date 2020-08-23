نصر الله: يطالبون "حزب الله" بعدم التدخل وكل هذه الدول تتدخل في لبنان

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وتابع قائلا: "يطالبون حزب الله بعدم التدخل في الإقليم فيما كل هذه الدول تتدخل بلبنان بأموالها ومخابراتها، أمريكا تستطيع أن تشن حروبا وتسحق عظام الأطفال في اليمن وغيرها وأنت لا تستطيع أن تتكلم كلمة تدين العدوان.. لماذا يحق لكم أن تتدخلوا في شؤون الدول وتشنوا الحروب ولا يحق لنا ولغيرنا أن يمدّ يد المساعدة لهذه الدول المعتدى عليها؟".
ورأى نصر الله أن "هناك الكثير من الجبهات في العالم لسنا مسؤولين أن نكون موجودين فيها بسبب عدم قدرتنا على ذلك.. من لا نستطيع أن نساعده بالمال أضعف الإيمان أن نتألم لألمه أو أن ندعو له ونرفع الصوت ونطالب بحقوقه.. عندما تدعم الشعب الفلسطيني أو تذهب إلى سوريا لتقاتل الجماعات المسلحة الإرهابية، هل هذه مصلحة وطنية كبرى أم لا؟.. نحن مستمرون بالاستعداد للتضحية مهما علت التضحيات".
وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن أمس السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة، اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، جنوب البلاد، مؤكدا أن الطائرة "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته فوق الأراضي اللبنانية. وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، بأنه خلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي لا توجد لديه مخاوف من تسرب للمعلومات لدى اللبنانيين.
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