بومبيو في الشرق الأوسط لدفع التقارب العربي مع إسرائيل

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يجول وزير الخارجية الأميركي في دول المنطقة ابتداءً من الإثنين، فيزور إسرائيل والبحرين وعمان والإمارات وقطر والسودان، للبحث في دفع التقارب العربي – الإسرائيلي.

"الخليج 365" من بيروت: قال مصدر مطلع في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل الإثنين قبل توجهه إلى الإمارات الثلاثاء للبحث في اتفاق التطبيع بين البلدين، بحسب "رويترز".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن زيارة بومبيو ستشمل دولًا أخرى بينها السودان وسلطنة عمان والبحرين. وأوضح المصدر أن جدول أعمال بومبيو يتضمن بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن زيارة بومبيو إلى إسرائيل تستبق زيارة جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، المقررة في بداية سبتمبر المقبل، لاستكمال المشاورات المتعلقة بعملية السلام في المنطقة.

يلتقي بومبيو الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ويبحثان في ملفي إتمام عملية اتفاق السلام بين إسرائيل والامارات، وتمديد قرار حظر الأسلحة عن إيران الذي طلبت واشنطن تفعيل آلية "سناب باك" الخميس لفرض العقوبات الدولية عليها.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة دبلوماسيين رفضوا الكشف عن هوياتهم قولهم إن بومبيو وكوشنر يخططان لزيارات منفصلة متعددة إلى دول عدة في المنطقة في الأيام المقبلة، لدفع التقارب العربي – الإسرائيلي؛ وإن بومبيو يغادر مساء الأحد في جولة تشمل إسرائيل والبحرين وسلطنة عمان والإمارات وقطر والسودان، مشيرين إلى أن خط سير الرحلة لم يحدد بعد.