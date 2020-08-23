التحالف يدمر مسيّرة حوثية ويعترض صاروخاً نحو جازان

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دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد طائرة من دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية، بعد اعتراض صاروخ حوثي باليستي قبل أن يصيب جازان.

"الخليج 365" من الرياض: صرَّح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وقال المالكى إن القوات المشتركة للتحالف تمكنت أيضًا من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية شمال البلاد، بعد معارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.