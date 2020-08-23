كورونا.. 8 وفيات في ليبيا و2 بالبحرين

ليبيا - البحرين/ الخليج 365

أعلنت ليبيا، الأحد، تسجيل 8 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت البحرين وفاتان.

في ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، بتسجيل 8 وفيات، و316 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 32 مريضا.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 10.437؛ منها 188 وفاة، و1.085 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و377 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 423 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49.038 منها 183 وفاة، و45.589 حالة تعاف.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا 388 ألفا، توفي منهم أكثر من 808 آلاف، وتعافى ما يزيد على 15 مليون و912 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.