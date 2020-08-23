العراق: إعادة انتشار القوات الأمريكية ستتم وفق جدول زمني

بغداد / علي جواد/ الخليج 365-

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن عملية إعادة انتشار القوات الأمريكية المتواجدة في بلاده ستتم وفق جدول زمني.

جاء ذلك في تصريحات لحسين، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، حول نتائج زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، التي انتهت أمس.

وأوضح حسين الذي رافق الكاظمي في زيارته إلى واشنطن، أن "المناقشات تعلقت بالعلاقات الأمنية والعسكرية".

وأضاف: "تم طرح فكرة إعادة انتشار القوات الأمريكية (..) وكان في واشنطن نقاش جاد واسع حول هذا".

وأوضح أن "إعادة الانتشار يعني عودة القوات الأمريكية إلى بعض الدول وستتم وفق جدول زمني".

وأشار إلى وجود اتفاق مع واشنطن على أن تكون مسألة إعادة جدولة الانتشار من قبل مختصين وفنيين من الطرفين لدراسة هذه المسألة، وإقرار الجدولة (الزمنية).

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ولم تصدر تفاصيل من واشنطن حول إعادة انتشار القوات الأمريكية.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس، خلال لقاء مع الكاظمي في واشنطن التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.

وصوت البرلمان العراقي يناير/ كانون ثان الماضي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية أمريكية في بغداد.



والسبت، أنهي الكاظمي زيارته الرسمية إلى واشنطن، بعد أربعة أيام من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب.



وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.

وعادت القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014 عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة العراق، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي، آنذاك.

وكانت القوات الأمريكية غادرت العراق بشكل كامل نهاية عام 2011 بعد 8 سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.