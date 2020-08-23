شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها وضع الاختبارات التقويمية.. تعرّف على مهام المعلمين خلال فترة «الدراسة عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع عودة الكادر التعليمي للعمل عن بُعد، والحضور يوم واحد في الأسبوع على الأقل يحدده قائد المدرسة، أكدت وزارة التعليم أن المعلمين والمعلمات ملزمون بوضع الاختبارات التقويمية عبر منصة «مدرستي».

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من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن لكل معلم ومعلمة مجموعة من المهام يجب أن يؤديها لإنجاح العملية التعليمية، وهناك معلمون ومعلمات بدؤوا في هذا الأمر خلال الفترة الماضية، إذ قاموا بإنشاء الجداول والعمل على الخطط الدراسية، وهناك 30% من هذه الخطط تم إنجازها.

وحول منصة «مدرستي»، قالت الشهري إن الأسبوع القادم ستبدأ عملية تدريب المعلمين بعد أن انتهت عملية تدريب المشرفين المركزيين، وذلك عبر منصة «مدرستي»، وبمجرد دخولهم على الحسابات بالمنصة سيبدأ التدريب ليكون المعلم على إلمام كامل بمختلف الأدوات لتقليص أي فاقد تعليمي.

وحول المهام الموكلة إلى المعلمين في منصة مدرستي قالت المتحدثة باسم الوزارة إن «المعلمين والمعلمات ستوكل إليهم العديد من المهام بدءا من هذا الأسبوع تتضمن التدريب على المنصة، وسيقوم المعلم بالدخول على المنصة يوميا وإعداد الحصص الدراسية وإعداد الواجبات والأنشطة للطلاب وسيقدم الحصص الافتراضية حسب الجدول المتبع ورصد حضور وغياب الطلاب أثناء التدريس إلكترونيا، وكذلك الإطلاع على تقارير أداء الطلاب وما تم إنجازه من مهام والتواصل مع طلابه أثناء تواجده في المدرسة، وأخيرا وضع الاختبارات التقويمية للطلاب».