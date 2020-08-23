شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب السفر الكويتى يدعو للسماح لمواطنى الـ31 دولة المحظورة بدخول البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافى المطيري، إلى السماح لمواطنى الدول الـ31 الممنوعين من الدخول إلى الكويت إلا بعد قضاء 14 يوما فى دولة ثالثة، بالدخول الى البلاد، مؤكدا أن هذه الفئة تشكل عنصرا أساسيا لتنشيط حركة السفر.

وطالب المطيرى – فى تصريح صحفى اليوم الأحد - بالاكتفاء بمسحة الـ (PCR)، والتى تفيد خلو القادمين من الخارج من المرض، كما هو متبع بالعديد من مطارات دول العالم المختلفة، عوضا عن الحجر المنزلى أو المؤسسي، وإلغاء فكرة الإقامة فى دولة ثالثة لمواطنى الدول الـ31 لمدة 14 يوما، لافتا إلى أنه فى حالة تعثر هذا الاقتراح، فمن الممكن تطبيق الحجر المؤسسى عليهم.

وناشد السلطات المعنية والصحية، بإلغاء قرار الحجر لمدة 14 يوما، أسوة بما فعلته بعض الدول، ومن بينها البحرين، والاكتفاء بفحص (PCR) فى المطار، موضحا أن اتخاذ ذلك القرار، سيسهم فى وقف نزيف الخسائر غير المسبوقة التى تعرض لها قطاع السياحة والسفر، محذرا فى الوقت نفسه من أن الاستمرار فى هذا النهج، سيسبب دمارا هائلا وخسائر مستمرة، تنذر بكارثة لمكاتب السفر الكويتية والقطاع بشكل عام.

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وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية، على ضرورة دمج المراحل الثلاث لحركة تشغيل مطار الكويت الدولي، ورفع القدرة التشغيلية للمطار إلى 100%، بدلا من 30%، مع فتح عمل المطار إلى 24 ساعة بدلا من الوضع الحالي، والذى تتوقف فيه حركة الطيران من الساعة 10 مساء إلى 4 صباحا؛ وذلك بهدف تسهيل الربط بمطار الكويت الدولى مع مطارات العالم المختلفة، لتسهيل حركة الطيران الجوي.

وكان اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية، قد أعلن فى مارس الماضي، أن إجمالى خسائره الشهرية بعد وقف حركة الطيران بمطار الكويت الدولي، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يبلغ 8.2 مليون دينار شهريا.