شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية و غائم بالامارات وحار في البحرين. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم ومن المتوقع استمرار تكون سحب رعدية ممطرة بالسعودية و غائم في الامارات وحار في البحرين.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ويكون غائما أحيانا على بعض المناطق الشرقية، وقد تتكون السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية 20 - 30 كم س، تصل إلى 38 كم س أحيانا.

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:25 المد الثانى عند 04:16 .. والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثانى عند الساعة 22: 13 .

بحر عمان : خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:34 الثانى عند الساعة 01:25 ..والجزر الاول عند الساعة 19:04 07:04 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 42 32 85 35 دبى 43 33 75 35 الشارقة 42 31 80 30 عجمان 41 33 85 35 أم القيوين 44 30 85 30 رأس الخيمة 40 32 80 25 الفجيرة 35 31 85 55 العين 45 33 60 15 ليوا 47 30 90 15 الرويس 41 31 85 25 السلع 42 32 85 30 دلما 36 33 80 50 طنب الكبرى 35 32 85 45 طنب الصغرى 35 32 85 45 أبو موسى 35 32 85 45 .

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون رطبا مع تشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية، وحار مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 95 % والصغرى 40 %.