شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إنقاذ 12 محتجزاً إثر انهيار منزل شعبي في حي الرويس بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض منزل شعبي بحي الرويس بمحافظة جدة للانهيار أمس السبت، مما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص بداخله.

وفي التفاصيل، أنقذت فرق الإنقاذ والانهيارات بالدفاع المدني بالمحافظة 12 محتجزا انهار مسكن شعبي عليهم لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أنه تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفرق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

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وبين أنه بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أدوار.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ باشرت عملها وتم إخراج عدد ١٢ شخصا ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات ومن ثم نقلها عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

وتابع: جار العمل على البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين، وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع.