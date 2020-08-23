نورى المالكى يؤكد أهمية توحيد الجهد الأمنى لمواجهة الإرهاب بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى نورى المالكي، أهمية توحيد الجهد الأمنى فى مواجهة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار فى البلاد. Advertisements وبحث المالكى -خلال لقائه اليوم السبت مع مستشار الأمن الوطنى قاسم الأعرجى حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التى تواجه البلاد.

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