شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: رياح سطحية على 6 مناطق وسحب ممطرة على جازان وعسير والباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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