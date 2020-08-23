شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعتمد "التعليم عن بعد" لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية الوطنية فى المغرب، اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية فى بداية الموسم الدراسى، الذى سينطلق فى 7 سبتمبر، بحسب "سكاى نيوز".

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه سيتم توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للطلاب الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة فى ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.

وأشارت، وفق ما نقلت وكالة "المغرب العربي" للأنباء إلى أن القرار يأتى نظرا للوضعية الوبائية المقلقة التى يعيشها المغرب حاليا، التى تتسم بارتفاع كبير فى عدد الحالات الإيجابية، وفى عدد الأشخاص فى وضعية حرجة وعدد الوفيات.

وستعمل الوزارة فى الأيام القليلة المقبلة، على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بترتيبات الموسم الدراسى 2020 - 2021 فى ظل هذه الوضعية الاستثنائية.

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وأعلنت السلطات الصحية فى المغرب، الجمعة، تسجيل 42 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وهى أعلى حصيلة يومية منذ رصد الوباء فى البلاد.

وقال منسق المركز الوطنى لعمليات طوارئ الصحة العامة فى وزارة الصحة، فى تصريح صحفي، إن السلطات الصحية رصدت 1609 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا فى المغرب إلى 49 ألفا و247 شخصا، تعافى 34 ألفا و199 منهم، بينما توفى 817 مصابا.

وسجل المغرب، ارتفاعا ملحوظا فى عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من المدن لأجل كبح انتشار المرض.