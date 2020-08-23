شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص تورَّطوا بالسطو على متجر للاتصالات

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)؛ وذلك لتورُّطهم بالسطو على متجر للاتصالات بأحد المجمعات التجارية، والاستيلاء على (14) جهاز جوال، وإقرارهم بارتكاب (7) جرائم متنوعة، منها نشل وسرقة واعتداء، واستولوا خلالها على نقود ومقتنيات، تجاوزت قيمتها (30.000) ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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