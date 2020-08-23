عقوبات رادعة تنتظر مخالفي إجراءات الوقاية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: أمير السني

حذر محامون ومستشارون قانونيون من التهاون في الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، لافتين إلى أن مخالفة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة تقابلها عقوبات صارمة، نص عليها القانون الإماراتي من خلال اللائحة التي أصدرها النائب العام. وتضمن القرار الذي أصدره المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا 15 مخالفة.

تتضمن المخالفات عقوبة 10 آلاف درهم غرامة لمن دعا لاحتفال أو نظمه، و5 آلاف درهم لكل من شارك به، مخالفة لمنع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.

كما تضمن فرض غرامة ألف درهم على مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص. ومؤخراً اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وقد تكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي، وقضي القرار بفرض غرامة تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة.

قانونيون: مرتادو الأماكن العامة لغير الضرورة مذنبون

أوضح المستشار القانوني سعيد الزحمي أن الامتثال لقرارات الدولة واجب على كل شخص يعيش على أرض الإمارات التي سبقت منذ وقت مبكر في مكافحة الوباء، وسخرت الإمكانات المادية والبشرية وسهلت الرعاية الطبية والصحية للجميع دون استثناء، وانشأت مراكز الفحص وقدمت المساعدات للمتضررين، ولذلك فإن احترام الإجراءات الاحترازية واجب وطني على الجميع، ومخالفتها تستلزم العقوبة القانونية التي أقرتها الأجهزة العدلية. وأضاف أن اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء، ومنها التوقف عن ارتياد الأماكن العامة مثل الكورنيش، وترك المسافات بين المتسوقين، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي، جميعها تصب في إطار المصلحة العامة التي تتطلب تضافر جهود الجميع مع السلطات المختصة في تطبيق تلك الإجراءات وتفضي في نهاية الأمر إلى السلامة العامة.

ينقلون الوباء الى آخرين

وقال إن المستهترين بالقرارات الصادرة، وخروجهم دون الحاجة، والتسكع في الطرقات، أو التواجد في مجموعات على الكورنيش أو الأمكان العامة، يعتبر ضررهم متعدياً، لأنهم معرضون للإصابة، وفي نفس الوقت ينقلون الوباء إلى آخرين لا ذنب لهم، مثل أفراد أسرهم أو زملائهم في المسكن، ولهذا، فإن قانون الأمراض السارية وما يليه من لوائح، فرض عقوبات مقررة قانوناً على المخالفين. ودعا إلى ضرورة التوعية القانونية بجانب التوعية الصحية التي من شأنها أن تساعد في تحذير كل من يحاول أن يضر نفسه أو المجتمع، بأن القانون له بالمرصاد، وأن الالتزام بالمنزل واتباع الإرشادات الصحية تجنبه العقوبة.

طاعة ولي الأمر

وقال المستشار القانوني صالح الشامسي إن توجيهات قيادة الدولة وجدت القبول والامتثال من جملة المجتمع في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن التوعية بمخاطر فيروس كورونا التي انتشرت في جميع الوسائط الاجتماعية، وهذه تعتبر حجة وبينة دامغة على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية، وبالتالي لا يجد السند القانوني من يُدخل نفسه في دائرة المسؤولية إذا انتفت أسباب خروجه لغير الحاجة. وأشار إلى مبادرة (خلك في بيتك) وغيرها من المبادرات التي تشجع على التزام الناس في منازلهم والتي ساهمت كثيراً في التوعية بمخاطر مخالفة الإجراءات الاحترازية، داعياً إلى استغلال الفرص بوجود العائلة الواحدة مع بعضها بعضاً، وتوعية أفراد الأسرة بوجوب طاعة ولي الأمر، والتحذير من العواقب القانونية للمخالفين. وأضاف أن اللوائح التي أصدرها النائب العام فصلت بوضوح العقوبات المتعلقة بالمخالفين، وحدد الأماكن التي يتعرض من يرتادها إلى العقوبة بالغرامة، وحتى الذين يبثون الشائعات أو المعلومات المغلوطة بشأن الوضع الصحي هم شركاء في الجرم، لأنهم يثيرون الفتنية ولا يستقون الأخبار من الجهات والقنوات الرسمية التي حددتها الدولة.

سلوكيات شاذة

من جانبها أفادت المستشارة القانونية أساور المنصوري أن القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي التي يعتمد عليها المجتمع لتنظيم سلوك أفراده، مشيرة إلى أن اللائحة التي أصدرها النائب العام والمتعلقة بإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، بها عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة في مواجهة المخالفين، ولذلك فإن اتباع اللوائح والإرشادت المتعلقة بالوقاية من انتشار الوباء، تؤدي إلى حماية المجتمع، وأن اختراق تلك الإجراءات يعتبر سلوكاً شاذاً يتوجب إنزال العقوبة على فاعله. وأوضحت أن القرارات التي تصدرها الدولة جاءت لمصلحة الجميع للحماية من انتشار الوباء، وأن الدعاية الإعلامية كانت كافية للتوعية بخطورة الأمر، ولهذا فإن التساهل في عدم أخذ الحيطة والحذر يجب أن يواجه بالحسم من قبل السلطات المختصة، مشيدة في ذات الوقت بالتزام الجميع التواجد في المنزل أثناء فترة التعقيم.

خطوة استباقية

وأكدت المستشارة القانونية فاطمة آل علي، أن الوازع الأخلاقي في عدم الاستهتار والاستهزاء بالاشتراطات الصحية التي تمنع انتشار وباء كورونا يجب أن يكون الدافع الأول لدى الجميع قبل الوازع القانوني، وذلك بأن يلتزم رب الأسرة بالحفاظ على عائلته، وأن يذهب هو فقط إلى الأماكن التي حددتها السلطات المختصة لجلب المواد التموينية المهمة أو الذهاب إلى الصيدليات، بينما يلتزم الباقون بالبقاء في المنزل، وهي خطوة تبعث الطمأنينة للجميع، وتؤدي لعدم التعرض للإصابة، وتمكن الجهات المختصة من إجراءات المكافحة والتعقيم. ولفتت إلى أن غالبية المستهترين بالقرارات تجدها من فئة الشباب الذين يقضون الساعات خارج المنزل لأسباب غير ضرورية، على الرغم من أن الكثيرين شمروا السواعد وانخرطوا في العمل الطوعي وساهموا بجانب الجهات الصحية للحد من انتشار الوباء، مشيرة إلى تكثيف البرامج المتنوعة التي تشغل الشباب حتى أثناء وجودهم بالمنزل تسخر تلك الطاقة، من بينها مساعدة الأهل في المنزل أو الذهاب للمشاركة في البرامج التطوعية إذا كان الشاب مؤهلاً لذلك.

حق الحياة

وقال المستشار القانوني راشد الحفيتي إن اتباع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة وتسخيرها كافة الإمكانات الصحية لمكافحة فيروس كورونا وإنشاء مراكز الفحص في جميع الإمارات وتوفير الرعاية الطبية في المستشفيات بأعلى المستويات، ساهمت في توفير أهم حق من حقوق الإنسان وهي حق الحياة، وبالتالي فإن المخالفين والمستهترين لا طائل لهم إلا القانون الذي حدد عقوبات مغلظة، تصل إلى الحبس والغرامة. وأضاف أن صدور القرارات المتتابعة، والتي تتجدد بحسب الحالة واجبة النفاذ، لأنها تصدر وفق تقديرات المسؤولين، لضمان احتواء انتشار الوباء، وهي بالتأكيد تأتي من أجل الخروج من الأزمة، مشدداً على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الإجراءات والمساس بأمن الدولة وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.