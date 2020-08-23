موريتانيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا و17 حالة شفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6894 فى البلاد.
ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، أشارت «الصحة الموريتانية» إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالى لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد–19» إلى 6203.
ووصل العدد الإجمالى للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 800 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.
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