ديلي ستار: وقف إطلاق النار في ليبيا يمنح الأمل بوقف صراع إقليمي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة ديلي ستار بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جاء بعد شهرين من المبادرة المصرية حول الأزمة الليبية.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها السبت إن القرار الأخير يمنح أمل بوقف صراع إقليمي كان قريبًا من الاندلاع.
وأشارت إلى أن إعلان حكومة الوفاق الليبية في طرابلس وقف إطلاق النار يوم الجمعة، قابلته دعوة مماثلة من المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا بوقف الأعمال العسكرية.
وقال موقع ديلي ستار إن التصريحات أعطت الأمل في تهدئة الصراع الإقليمي الذي عصف بالبلاد منذ انتفاضة 2011، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وخفض إنتاج النفط وفتح المجال لمهربي المهاجرين والإرهابيين.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها قوات في شرق ليبيا يقودها القائد خليفة حفتر، الذي شن هجومًا استمر 14 شهرًا على طرابلس لتطهيرها من المليشيات المتطرفة.
وبعد دعوات دولية لوقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول سرت، قالت حكومة الوفاق الوطني إن رئيسها فايز السراج أصدر تعليمات لجميع القوات العسكرية بوقف إطلاق النار فورا وجميع العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، واصدر عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي بيانا دعا فيه لوقف التصعيد بكل أنحاء البلاد
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