شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بقائد مركبة تجول بسيارته وهو يدخن «الشيشة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يقود سيارته ويدخن الشيشة معرضاً حياته والآخرين للخطر. Advertisements وأشار المرور، إلى أنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه وفقا للنظام. يذكر أن أحد المواطنين نشر مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر” لسائق ممسكا الشيشة بيده اليسرى ويقود السيارة، فيما طالب متداولو المقطع من الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم.

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