«العدل»: الانتهاء من إصدار 3173 ترخيصاً عدلياً إلكترونياً عبر بوابة «ناجز»

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جدة - الخليج 365 – فريق التحرير: أعلنت وزارة العدل، الانتهاء من إصدار 3173 ترخيصاً عدلياً إلكترونياً عبربوابة ناجز،بعد التحول الرقمي للتراخيص العدليّة. وأوضحت وزارة العدل أن التراخيص العدلية هي خدمة تتيح للمستفيدين إصدار وتفعيل تراخيصهم الإلكترونية من وزارة العدل مثل تراخيص المحاماة وتجديدها.

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