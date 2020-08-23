شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مركزاً لفحص «كورونا» بالليزر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 70079 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أظهرت 424 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 66617 حالة.

من جهة أخرى نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، صحة واقعة وفاة خمسة من أسرة واحدة، نتيجة إصابتهم بكورونا. وأضافت الهيئة أن الأمر أحيل إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووصل عدد المراكز التي توفر خدمة فحص كورونا بتقنية الليزر، إلى 11 مركزاً على مستوى الدولة، أغلبها تابعة لشركة «صحة»، وشركة طموح للرعاية الصحية، تجري الفحص بـ50 درهماً، وتعمل 24 ساعة من السبت إلى الخميس.

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