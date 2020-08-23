عبدالله بن زايد: علاقتنا بإندونيسيا مميّزة وحريصون على تعزيزها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، بحضور إريك توهير، وزير المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا وإيران.

كما بحثا تطورات جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الصُّعُد، وأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد، ودعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بزيارة ريتنو مارسودي، متوجهاً بتهنئتها وحكومة إندونيسيا وشعبها الصديق، بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية إندونيسيا الذي يوافق 17 أغسطس.

وأشاد بالعلاقات الإماراتية الإندونيسية المتميزة. مؤكداً الحرص على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون في المجالات كافة.

فيما أكدت مارسودي، تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات. مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة إقليمياً ودولياً.

وأقام سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، مأدبة غداء تكريماً للوزيرة الإندونيسية والوفد المرافق.

حضر اللقاء سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله الظاهري، سفير الدولة لدى إندونيسيا، وعبد الناصر الشعالي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعدد من المسؤولين في البلدين.(وام)