«كورونا» يتوحش في أوروبا.. و800 ألف وفاة في العالم

تواجه مقاطعة خوخوي في شمال الأرجنتين، ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات، ويستعدّ الأطباء لخطر «انهيار» النظام الصحي. ويحذر الطبيب سيرخيو باريرو رويز، من أن «الوضع بالغ الحساسية وأن نحو 93 في المئة من الأسرّة في أقسام العناية المركزة مملوءة». وتوقع أن تبلغ عاصمة المقاطعة سان سالفادور، الذروة في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. يُضاف إلى ذلك واقع أن 30 في المئة من أفراد الطواقم الطبية أُصيبوا بالمرض. وتضمّ المقاطعة ثلاث «مناطق حمراء» تُسجّل فيها معدلات عدوى مرتفعة. وسجّلت مقاطعة خوخوي، أول أمس الجمعة، 250 إصابة إلى جانب 10 وفيات. وتلقت المقاطعة تعزيزات من عاملين في المجال الصحي مرتين، وتقدم الحكومة حالياً للأطباء عقوداً بنحو ألفي يورو، مقابل العمل 15 يوماً، أي أكثر بثلاث مرات من متوسط الراتب الشهري لهذه الوظيفة.

يأتي ذلك في وقت تخطى عدد ضحايا الفيروس في العالم حاجز ال800 ألف وفاة. وتعد أمريكا اللاتينية والكاريبي المنطقة الأكثر تضرراً؛ بتسجيلها 254.897 وفاة.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية في إيطاليا، 1000 حالة؛ وذلك لأول مرة منذ مايو/ أيار الماضي، ما يضاعف المخاوف من وقوع تفشٍ جديدٍ للمرض في البلاد. وأصبح وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك في الدنمارك إلزامياً، بعد أن كان مجرد توصية، في وقت تواجه فيه المملكة ارتفاعاً في عدد الإصابات، وظهور بؤر محلية. أما في فرنسا؛ حيث تم تسجيل أكثر من 4500 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، أصبحت الكمامات، وهي إلزامية في مناطق معينة من باريس ونيس وتولوز، كذلك في جزء من وسط مدينة ليون.

وطلبت الحكومة الإسبانية من سكان المناطق الأكثر تضرراً في مدريد عزل أنفسهم في المنازل، بعدما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي تم تسجيلها إلى أكثر من 8 آلاف إصابة في غضون 24 ساعة، وفي بريطانيا، شددت إجراءات العزل في مناطق عدة من شمال- غرب البلاد، وقد وضعت برمنهجام، ثاني مدينة فيها من حيث عدد السكان تحت المراقبة.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها ستوسّع اعتباراً من اليوم الأحد، نطاق تشديد القيود المفروضة في منطقة سيؤول؛ لتشمل كافة الأراضي، بعد أن سجّلت البلاد أكثر من 300 إصابة جديدة بالمرض ليومين متتاليين. وسجلت ألمانيا نحو ألفي حالة إصابة جديدة، في حين اقتربت حصيلة إصابات روسيا من حاجز ال100 ألف إصابة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن رصد وتسجيل 1184 حالة إصابة جديدة، بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 306370 حالة، وأوضح مسؤول حكومي: إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1374 حالة. وتوقع خبير مصري بارز، زيادة جديدة في عدد الإصابات خلال فترة بداية الشتاء فى مصر، مشيراً إلى أن توقعات تلك الزيادة قد تكون خلال شهور نهاية العام الجاري، بالتزامن مع فترة انتشار الإنفلونزا الموسمية. وسجلت الأراضي الفلسطينية311 إصابة جديدة، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات ال24 الماضية.

من جانب آخر، انخفض عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في غضون ثلاثة أسابيع؛ لكن الخبراء يتساءلون عما إذا كان الأمريكيون سيتحلون بالانضباط اللازم حتى يصبح الوباء تحت السيطرة. وقال خبير الأوبئة الأمريكي روبرت ريدفيلد: «نأمل الأسبوع المقبل بأن نبدأ في رؤية انخفاض» في معدل الوفيات. ومع ذلك، فإن البلاد لم تخرج من دائرة الخطر. فمعدل الإصابة (عدد الإصابات الجديدة المبلغ عنها) لا يزال أكبر بثلاثة أضعاف من المعدل في فرنسا والمكسيك.