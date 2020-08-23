انتفاضة شعبية ضد وكلاء إيران في العراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

احتدت الاحتجاجات في مدينة الناصرية جنوبي العراق، أمس السبت، ووصلت إلى مرحلة الغليان ضد الأحزاب العراقية الموالية لإيران، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة. وبلغت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات. وهدم المحتجون مقار ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق في ذي قار. وكان المحتجون في الناصرية، أحرقوا في وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هز انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، ما تسبب بإصابة 11 شخصاً.

وفي البصرة، أضرم المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ. واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في هجمات نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام الماضية.

كذلك أحرق المتظاهرون الغاضبون صوراً لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي يتهمونه بالتحريض على قتل المتظاهرين. وتوجه المتظاهرون إلى مكتب مجلس النواب في المحافظة وقاموا بإحراقه وإغلاقه، فيما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المحتجين وسط انتشار لقوات مكافحة الشغب.

ومساء الجمعة، استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية لتفريق مئات المتظاهرين الذين أحرقوا مقرات الأحزاب ومباني حكومية في البصرة والناصرية.

وتأتي الاحتجاجات على خلفية استمرار عمليات اغتيال النشطاء والنزاعات العشائرية في المحافظة وملاحقة المحتجين.

ورأت عضو البرلمان، النائبة ليلى التميمي، أن أحداث البصرة المؤسفة رسالة سلبية لهشاشة رد الفعل الحكومي، داعية إلى اتخاذ فعل صلب يوقف الانتهاكات في المحافظة وقطع دابر الفتنة العمياء التي تؤدي إلى الانزلاق. فيما أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، دعمه للتظاهرات السلمية واستمرار التحقيق في جرائم الاغتيال للوصول إلى الجناة.

وقال محافظ البصرة: «عقدنا اجتماعاً مهماً مع أعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيين في المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في البصرة والخروج بمقررات تنهي جرائم الاغتيالات وخرق القانون وتدعم التظاهرات السلمية».

من جهة أخرى، بدأت القوات الأمريكية سحب معداتها من قاعدة التاجي، وفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء العراقي في بيان رسمي، في حين استهدفت عبوات ناسفة، مساء أمس، رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكية بمنطقة الغزالية في بغداد. وذكر مصدر أمني، أن «هجوماً بالعبوات الناسفة استهدف رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكيه في منطقة الغزالية ببغداد». وأضاف: إن «الانفجار استهدف رتلاً أمريكياً منسحباً من قاعدة التاجي». وأشار إلى أن «انفجار الغزالية؛ أسفر عن أضرار مادية فقط في الرتل العسكري».

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية ضد تنظيم «داعش» شمالي بغداد. وقال في بيان صحفي: «بناء على معلومات استخباراتية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمالي بغداد وتم قتل الإرهابيين».(وكالات)