قرقاش عن وقف إطلاق النار في ليبيا: آن أوان سكوت المدافع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكداً أنه تطور إيجابي للغاية، فقد آن أوان سكوت المدافع، فيما توالت، يوم أمس السبت، ردود الفعل المؤيدة والداعمة لإعلان مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج بوقف إطلاق نار شامل في كافة الأراضي الليبية،

وقال قرقاش في «تغريدة» عبر«تويتر»، أمس الأول الجمعة:«إعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، آن أوان سكوت المدافع، فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها».

بدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية.

دعا الحجرف في بيان صدر الليلة قبل الماضية الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.



جوتيريس يدعو لتنفيذه بشكل عاجل



ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بالدعوات لوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا.

وأعرب، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن أمله في أن تحترم القوات المسلحة، من كلا الجانبين، الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأن يتم النظر في تنفيذه، بشكل عاجل، داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي تيسرها الأمم المتحدة.

كما رحب جوتيريس بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 .



الاتحاد الأوروبي يطالب بخطوات ملموسة

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ورحب الاتحاد الأوروبي «بحرارة» بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل إن هذه خطوة أولى بناءة إلى الأمام، مما يدل على تصميم القادة الليبيين على تجاوز المأزق الحالي ويخلق أملاً جديداً لأرضية مشتركة نحو حل سياسي سلمي للأزمة الليبية الطويلة الأمد وإنهاء جميع التدخلات الأجنبية في جميع أنحاء البلاد ..

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يؤيد تماماً الاتفاق حول المبادئ من أجل الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، مما يتطلب مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الموجودين في ليبيا، واستئناف عملية التفاوض في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية، وكل من يدعمها بأي شكل من الأشكال.. إلى ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات ملموسة على الأرض تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كجزء من المناقشات داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وإعادة إطلاق العملية السياسية.

وقال البيان «لقد أخذنا علماً بالإعلانات المتعلقة برفع الحصار عن البنية التحتية النفطية.. وندعو الآن إلى أن تتبع هذه الإعلانات تطورات ملموسة من حيث استئناف كامل طاقتها في جميع أنحاء البلاد لصالح جميع الشعب الليبي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف الاتفاق على نظام عادل وشفاف وآلية توزيع عائدات النفط وتعزيز حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية».

وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للأمم المتحدة والليبيين في تنفيذ هذه المبادئ، وقال «نجدد التزامنا تجاه الشعب الليبي في جهوده لبناء دولة ذات سيادة وموحدة ومستقرة ومزدهرة».



الاتحاد الإفريقي يتعهد بالمساعدة



إلى ذلك، طالب الاتحاد الإفريقي، أمس، الأطراف الليبية باحترام إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار الصادر عن المجلس الرئاسي والبرلمان.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في بيان، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مشيداً بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب.

واعتبر فكي أن الإعلان الأخير سيسهل مبادرات الحوار واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.

وأكد أن وقف إطلاق النار في ليبيا سيساعد على تنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدتها لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير 2020 في الكونغو برازافيل.

وتعهدت المفوضية بمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من أزمته، داعية المجتمع الدولي لدعم الاتفاق والسلم في هذا البلد.



الرئاسي يتطلع لدور مصري



في أثناء ذلك، أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تطلعه أن يكون لمصر دور إيجابي، مؤكداً أن هدفه الانتخابات البرلمانية والرئاسية للوصول لمرحلة سياسية دائمة مستقرة.

وقيم المجلس خلال اجتماع برئاسة فائز السراج، الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وأكد المجلس أن الدولة المدنية الحديثة هي خِيار لا رجعة عنه.

وأكد المجلس أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة.

وشدد المجلس على ضرورة «استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم».(وكالات)