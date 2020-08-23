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ناجية واحدة و7 قتلى في تحطّم طائرة شحن بجنوب السودان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة محلية، صباح أمس السبت في جوبا، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة من الركاب الخمسة، إضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن وزير النقل والطرق في جنوب السودان مادوت بيار يول. وتحطمت الطائرة، صباح أمس، بعيد إقلاعها على مسافة نحو سبعة كيلومترات غرب مطار جوبا عاصمة جنوب السودان، في ضواحي كاميرو.
وقال الوزير لوكالة فرانس برس: «كان في الطائرة ثمانية أشخاص، ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب نجت منهم امرأة واحدة، وهي بصحة جيدة». وتابع: «قضى الركاب الأربعة الآخرون، وأفراد الطاقم الثلاثة». وبحسب الوزير، كان أفراد الطاقم من الجنسية الروسية والمسافرون من جنوب السودان.
وكانت الطائرة التابعة لشركة «ساوث ويست أفييشن» المحلية والمستأجرة من مصرف «أوبورتيونيتي بنك» تنقل أموالاً إلى منطقة واو في شمال غرب البلاد. (أ.ف.ب)

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