533 خدمة ذكية في المناطق الحرة بالشارقة تغطي متطلبات 13000 شركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أكد سعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن المناطق الحرة في إمارة الشارقة لعبت دوراً رئيسياً خلال جائحة «كوفيد-19» في الحفاظ على استمرارية الحياة الاقتصادية، وضمان التدفق السلس للسلع الاستراتيجية وكل متطلبات الحياة، ووصول الغذاء والدواء والمعدات الطبية للأسواق المحلية والعالمية عبر قدرتها على تخطي الحدود الجغرافية والعوائق والتحديات، مشيراً إلى أن هذه الأزمة أظهرت أهمية ترابط الشبكات اللوجيستية بين الأسواق العالمية، كما عكست جودة البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها المناطق الحرة في الشارقة والتي ساهمت في توطيد ركائز الدعم اللوجيستي للدولة وقدرتها على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، فضلاً عن أهمية الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة الذي مكّنها من تنويع صادراتها ووارداتها من وإلى أسواق استراتيجية عالمية.

قال المزروعي في حوار مع ”الخليج 365” إن أزمة «كوفيد-19» بيّنت بشكل جلي وواضح لقطاع الأعمال والشركات أهمية الدور الريادي الذي لعبته المناطق الحرة حول العالم في مواجهة تحديات هذه الأزمة، وقدرتها على الوقوف بجانب مستثمريها ودولها وأسواقها في وجه هذه الجائحة، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في الشارقة حققت نجاحاً متميزاً في دعم استمرارية الأعمال ومساعدة الشركات من خلال توفير الخدمات الذكية والرقمية المتنوعة إلى جانب تقديم حزم تحفيزية اقتصادية متخصصة كان لها الأثر الكبير في تخطي تداعيات الأزمة، مستندة بذلك إلى معادلة ابتكرتها في ظل هذه الجائحة قائمة على ثلاثة محاور رئيسية وهي (منطقة حرة متطورة وخدمات ذكية وحزم تحفيزية) لتكون النتيجة استمرارية وكفاءة الأعمال وقدرة على المرونة والتكيف مع المتغيرات.





التخطيط المسبق:



ولفت المزروعي إلى أن المناطق الحرة تعتبر أداة لقياس مستوى تطور بيئة الأعمال في الأسواق المختلفة، وهذا ما عكسته المناطق الحرة في إمارة الشارقة بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي أظهرت ريادتها في خدمة مستثمريها وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم موضحاً أن استراتيجية المناطق الحرة خلال الأزمة التي قامت على توفير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي الكامل بنسبة 100% كانت مؤشراً على صوابية التخطيط المسبق بتطوير بنية تحتية ذكية وفق معايير عالمية، في حين جاءت خطوة المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة بتحفيز الاقتصاد من خلال حزم متخصصة لتكمل هذه الاستراتيجية، وتتيح للمناطق الحرة قدرة أكبر على أداء دورها في دعم المنظومة الاقتصادية للإمارة ودعم قطاع الأعمال بشكل كبير.



533 خدمة رقمية



وأشار المزروعي إلى أن استثمار المناطق الحرة في التحول الذكي قد أثمر في فترة الجائحة، حيث وفرت أكثر من 533 خدمة ذكية ورقمية غطت مختلف متطلبات أكثر من 13000 شركة ومؤسسة تعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية في المنطقتين، مؤكداً أن البنية التحتية الرقمية شكلت صمام الأمان للمستثمرين وعززت من ثقتهم بالبيئة المحفزة للأعمال وقدرتها على مساعدة أعمالهم في مواجهة التحديات بأريحية كبيرة، كما شكلت ميزة تنافسية للمناطق الحرة بالشارقة وستشكل الأساس لتعزيز خدمات المستقبل واستقطاب المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في بيئة آمنة أثبتت ذلك في فترة الأزمات.





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حزمة ثقة



وأوضح المزروعي أن الحزم التحفيزية التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة شكلت الجزء المحوري الآخر في المنظومة الناجحة والمعادلة التي أرستها المناطق الحرة في الشارقة لخدمة المستثمرين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الحزمة التي خصّت المناطق الحرة بمجموعة واسعة من التسهيلات والحوافز خففت الكثير على أصحاب الأعمال مالياً ومعنوياً ومنحتهم دفعة قوية لمواجهة التحديات وتجاوزها بأقل الأضرار وبشكل يسمح للأعمال بالتعافي والاستمرار. لافتاً إلى أن حزمة المحفزات التي استهدفت المناطق الحرة كانت شاملة ومتكاملة، حيث تضمنت إعفاء جميع شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات البنكية المطلوبة لمزاولة نشاطها، وإعفاء الشركات التجارية من رسوم التفتيش، وإعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من غرامات تأخير تجديد الرخص، والإعفاء من غرامات التأشيرات بالمناطق الحرة إلى جانب تقديم خصم 50% على رسوم تحويل أسهم الشركات، وإعفاء جميع الرخص الجديدة من الرسوم وفقاً لنشاطها التجاري بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي أظهرت للمستثمر حجم الاهتمام من قبل الحكومة بحماية استثماراته وضمانها.



مجمع الشارقة للأغذية



وأشار المزروعي إلى أن مشروع مجمع الشارقة للأغذية « فود بارك» في المنطقة الحرة بالحمرية لعب خلال هذه الجائحة دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي للدولة عبر استقطابه لأهم الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات الغذائية، وآخرها شركة «العرب والهند سبايسز» ثاني أكبر شركة مصنعة ومعالجة لحبوب البقول في العالم، لتنضم إلى مجموعة الشركات المستثمرة في المشروع، ويشمل استثمار الشركة تشييد 12 مستودعاً لتخزين الحبوب تبلغ طاقتها الاستيعابية 52 ألف طن متري تم تشييدها على مساحة 300 ألف قدم مربعة، كما تأتي أهمية مجمع «فود بارك» من تركيزه على تلبية متطلبات الأمن الغذائي للدولة، وتشجيعه على دعم التنوع الاقتصادي وتحفيز الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها ومراحلها، ويعتبر مشروعاً يعزز من مكانة الشارقة كوجهة غذائية رائدة في المنطقة، كونه يعد أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية على مستوى المنطقة، حيث يمتد المشروع على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربعة، ويركز على عمليات استيراد المواد الغذائية وتصديرها وحفظها وإعادة تعبئتها إضافة إلى تغليف المواد الغذائية المخصصة لمختلف دول العالم.



رؤية حكيمة



ولفت مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن ما حققته المناطق الحرة في فترة أزمة كورونا من دعم لنموذج الدولة الاقتصادي في تعزيز التجارة وتخطي القيود وضمان استمرارية الأعمال يأتي تكريساً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إنشاء اقتصاد متنوع قادر على استقطاب استثمارات نوعية بقطاعات حيوية تمنح الاقتصاد قيمة مضافة استثنائية وتعزز من نموه مشيراً إلى أن المناطق الحرة بالشارقة باتت نموذجاً يحتذى في اعتماد وتطبيق استراتيجيات مرنة تعزز ثقة المستثمرين وتمنحهم امتيازات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة وتداعياتها المختلفة لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من الدول القليلة حول العالم التي شكلت أسواقها نموذجاً رائداً في كيفية إدارة تدفق السلع والبضائع خلال هذه الجائحة والمحافظة على استقرار الأسواق رغم الطلب الهائل وذلك بالتأكيد ليس بجديد على قيادتنا الرشيدة التي استشرفت المستقبل واستثمرت في حلوله وابتكاراته وسياساته التنظيمية والتي كانت المناطق الحرة أحد أوجهها، فالمناطق الحرة هي جزء أساسي من الخطط التنموية التي وضعتها قيادتنا الحكيمة لصناعة المستقبل، وقد أدرك المستثمرون اليوم أن الاستثمار في المناطق الحرة هو استثمار آمن ومجزي، وأثبتت المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها الحصن الآمن لتلك الاستثمارات.



2000 مستودع في منطقة «يو 2»



أشار المزروعي إلى أن المناطق الحرة في إمارة الشارقة تتميز ببنية تحتية متطورة وروابط برية وبحرية وجوية متكاملة مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم فضلاً عن توفير تسهيلات استثنائية ومزايا تنافسية إضافية سهلت على الأعمال وساهمت في استمراريتها وأوصلتها مع شركاء عالميين ضمن شبكة تجارية وصناعية واستثمارية مترابطة، مؤكداً أن إكمال الاستثمارات في البنية التحتية يبعث رسائل اطمئنان للمستثمر، وهذا ما عكسه مشروع «يو 2» في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي الذي تم افتتاحه خلال جائحة «كوفيد- 19»، ما يؤكد حجم الالتزام بتطوير وتحديث البنية التحتية، الأمر الذي يساهم في جذب استثمارات جديدة إلى المنطقة، لافتاً إلى أنه مع إتمام تحديث هذه المنطقة ارتفع عدد المستودعات عالمية المواصفات في المنطقة إلى أكثر من 2000 مستودع، حيث وفر مشروع منطقة « يو 2 » خياراً مثالياً للشركات الراغبة في التوسع في أسواق المنطقة ومنها إلى أسواق العالم وبسبب هذه المزايا التنافسية العديدة للمستثمرين يشكل الانتهاء من هذا المشروع بداية لمرحلة جديدة في استقطاب الاستثمارات النوعية لإمارة الشارقة ككل.

وتتضمن منطقة « يو 2 » 70 مخزناً بمواصفات عالمية وبمساحة تصل إلى 600 متر مربع لكل مخزن، مع إمكانية دمجها لتعزيز القدرة الاستيعابية والمساحة الكلية بما يتلاءم مع احتياجات المستثمرين والعملاء، وتتميز بتجهيزات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال هندسة وتصميم المخازن، ومكاتب حديثة وأنظمة تبريد متطورة، فضلاً عن التصميم المبتكر للأسقف الذي يخفض امتصاص الحرارة ويحافظ على الموارد والبيئة ويوفر أعلى مستويات الأمن والأمان للعمال في المخازن.